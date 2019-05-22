Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о трансфереВести.Ru вчера в 15:25

В "Ювентусе" очень рассчитывают, что трансфер серба обойдется им меньше 100 миллионов евро – год назад президент римлян Клаудио Лотито требовал за Милинковича-Савича именно эту сумму. Однако серб в минувшем сезоне не блистал в составе "Лацио" и именно поэтому туринцы рассчитывают на меньший ценник.
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Лучший хавбек Серии А – для «Ювентуса»

Soccer.ru09:00

«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем

Советский спортвчера в 14:45

«Ювентус» достиг договорённости с Милинкович-Савичем

Чемпионатвчера в 14:30

СМИ: Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»

RT на русскомвчера в 14:32

СМИ: «Ювентус» договорился о контракте с Милинковичем-Савичем

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»

Sport24.ruвчера в 14:18

СМИ: «Ювентус» предложил Милинковичу-Савичу пятилетний контракт

Матч ТВвчера в 14:03
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Здоровье

Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Политика

В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине

Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Политика

Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.
Обновлено в 08:33
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15
Единоборства

Конор Макгрегор уверен, что еще подерется с Нурмагомедовым

Напомним, что Нурмагомедов сразу после победы над Макгрегором перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла небольшая потасовка.
Обновлено в 03:05
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Кино

Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах

Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Яна Поплавская пожалела о своих откровениях в шоу Бориса Корчевникова

Актриса Яна Поплавская, которая запомнилась всем по роли Красной Шапочки в студии у Бориса Корчевникова рассказала, как познакомилась со ставшим в последующем знаменитым режиссером Сергеем Гинзбургом.
Обновлено в 05:21
Общество

Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан. - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.
Обновлено в 09:59
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Технологии

Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт

Неназванный участник фокус-группы сказал РБК, что пока ему не удалось перевести деньги людям, которые не обслуживаются в Сбербанке: приложение выдает ошибку.
Обновлено в 09:24
Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре.
Обновлено в 10:17
Политика

В команде Зеленского оценили отказ Рады поддержать его инициативы

Руслан Стефанчук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, прокомментировал отказ депутатов парламента поддержать законодательные инициативы украинского лидера.
Обновлено в 08:43
Общество

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира

Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.
Обновлено вчера в 16:46
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Климова и Петренко воссоединились ради сына

Экс-супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вместе день ради сына Корнея, окончившего начальную школу.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 09:02
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России

Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
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