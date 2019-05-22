Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о трансфереВести.Ru вчера в 15:25
В "Ювентусе" очень рассчитывают, что трансфер серба обойдется им меньше 100 миллионов евро – год назад президент римлян Клаудио Лотито требовал за Милинковича-Савича именно эту сумму. Однако серб в минувшем сезоне не блистал в составе "Лацио" и именно поэтому туринцы рассчитывают на меньший ценник.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем
Советский спортвчера в 14:45
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
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Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
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Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
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Обновлено вчера в 20:15
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Сбербанк начал тестировать онлайн-переводы людям без карт
Неназванный участник фокус-группы сказал РБК, что пока ему не удалось перевести деньги людям, которые не обслуживаются в Сбербанке: приложение выдает ошибку.
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«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре.
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Руслан Стефанчук, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде, прокомментировал отказ депутатов парламента поддержать законодательные инициативы украинского лидера.
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ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
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Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира
Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.
Обновлено вчера в 16:46
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Обновлено в 08:07
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Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Игры
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Обновлено вчера в 14:12
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