Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контрактеСпорт день за днем вчера в 15:15

24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем

Советский спортвчера в 14:45

СМИ: Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»

RT на русскомвчера в 14:32

«Ювентус» достиг договорённости с Милинкович-Савичем

Чемпионатвчера в 14:30

СМИ: «Ювентус» договорился о контракте с Милинковичем-Савичем

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»

Sport24.ruвчера в 14:18

СМИ: «Ювентус» предложил Милинковичу-Савичу пятилетний контракт

Матч ТВвчера в 14:03

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контракте

Спорт день за днемвчера в 15:15
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Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

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МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.
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Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

Обновлено в 06:14
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

Обновлено в 04:50
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Игры

THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes

THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Общество

У Джейми Оливера отобрали его рестораны

Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Политика

Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга

Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Розовые будни: Кристен Стюарт застали в компании бывшей девушки

Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

Совфед одобрил законопроект о посещении пациентов в реанимации

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект, которым предлагается разрешить родственникам посещать близких в реанимации и палатах интенсивной терапии.
Обновлено в 06:58
Политика

В KPI для сотрудников Кремля ввели новые показатели

«Совершенно секретно»: Для сотрудников администрации президента России ввели новые показатели КPI (Key Performance Indicators).
Обновлено в 01:33
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату

Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Подростка, устроившего поджог церкви в Карелии, признали невменяемым

Обновлено в 07:11
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400

Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Кино

В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»

Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
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Футбол

Суд в Грузии арестовал задержанных за договорные матчи футболистов

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест и еще семерым – залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), сообщает телекомпания "Имеди".
Обновлено в 05:14
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Экономика

Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот

Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
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