Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контрактеСпорт день за днем вчера в 15:15
24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем
Советский спортвчера в 14:45
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Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
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Технологии
МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц
Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.
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Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
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Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
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Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
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Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Политика
Беглову предложили пойти на выборы губернаторы Петербурга
Совет Общественной палаты (ОП) Санкт-Петербурга решил предложить врио губернатора города Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы региона.
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Совфед одобрил законопроект о посещении пациентов в реанимации
Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект, которым предлагается разрешить родственникам посещать близких в реанимации и палатах интенсивной терапии.
Обновлено в 06:58
Политика
В KPI для сотрудников Кремля ввели новые показатели
«Совершенно секретно»: Для сотрудников администрации президента России ввели новые показатели КPI (Key Performance Indicators).
Обновлено в 01:33
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату
Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:55
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Кино
В HBO не торопятся выпускать приквелы к «Игре престолов»
Ранее стало известно, что HBO собирается выпустить несколько приквелов к «Игре престолов» — один из них будет касаться событий «Длинной ночи»: он расскажет о личности Короля Ночи и его отношениях с Детьми леса — особой расой существ со сверхспособностями.
Обновлено в 05:00
Футбол
Суд в Грузии арестовал задержанных за договорные матчи футболистов
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест и еще семерым – залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), сообщает телекомпания "Имеди".
Обновлено в 05:14
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58