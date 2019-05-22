Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контрактеСпорт день за днем вчера в 15:15
24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем
Советский спортвчера в 14:45
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Компенсации убытков за простой самолетов 737 Max потребовали в Китае
Китайские авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 МАХ.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию
Обновлено вчера в 07:24
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области задержали
Обновлено вчера в 05:09
Наука
Подводные леса Арктики расширяются
Подводные леса, которые создают ламинарии, используются многими животными для укрытия и пищи.
Обновлено 20 мая в 04:38
Политика
Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск).
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Наука
Пробы древних вулканов назвали настоящую тайну Бермудских островов
Учёными Корнеллского университета (США) раскрыт процесс происхождения вулканов, приведший к образованию Бермудских островов.
Обновлено 20 мая в 06:14
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Театры
Худруком театра имени Ленсовета стала Лариса Луппиан
Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан назначена художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, сообщается на официальном сайте комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 10:25
Наука
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Полицейские пресекли производство поддельной косметики в Москве
В городе пресекли работу цеха по производству контрафактной косметики. Он располагался на Дмитровском шоссе.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Польше смерч разрушил более 100 домов
Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт
В России прекращена эксплуатация пассажирского самолёта Ту-134
Последний рейс был совершён из Мирного в Новосибирск. Самолёт будет передан в музей авиации местного аэропорта.
Обновлено в 02:31
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan
Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit
Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью
Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы администрации президента страны.
Обновлено в 02:01
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России.
Обновлено вчера в 10:29
Здоровье
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34