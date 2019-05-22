«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контрактеСпорт день за днем вчера в 15:15

24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контракте

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