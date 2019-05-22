Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контрактеСпорт день за днем вчера в 15:15

24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем

Советский спортвчера в 14:45

Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»

Sport24.ruвчера в 14:18

«Ювентус» достиг договорённости с Милинкович-Савичем

Чемпионатвчера в 14:30

СМИ: «Ювентус» договорился о контракте с Милинковичем-Савичем

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

СМИ: Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»

RT на русскомвчера в 14:32

СМИ: «Ювентус» предложил Милинковичу-Савичу пятилетний контракт

Матч ТВвчера в 14:03

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контракте

Спорт день за днемвчера в 15:15
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Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Компенсации убытков за простой самолетов 737 Max потребовали в Китае

Китайские авиакомпании Air China и China Southern потребовали от Boeing компенсации за простой самолетов 737 МАХ.
Обновлено в 01:21
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Родственников пациентов разрешат пускать в реанимацию

Обновлено вчера в 07:24
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина вводит на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии - 57,03%, из Молдавии - 94,46%, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Замгубернатора Ростовской области задержали

Обновлено вчера в 05:09
Наука

Подводные леса Арктики расширяются

Подводные леса, которые создают ламинарии, используются многими животными для укрытия и пищи.
Обновлено 20 мая в 04:38
Политика

Верховная рада соберется на внеочередное заседание 22 мая

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 22 мая (12:00 мск).
Обновлено вчера в 12:40
Культура

Участница реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Обновлено в 01:50
Экономика

Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира

Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Спорт

У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак

Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Наука

Пробы древних вулканов назвали настоящую тайну Бермудских островов

Учёными Корнеллского университета (США) раскрыт процесс происхождения вулканов, приведший к образованию Бермудских островов.
Обновлено 20 мая в 06:14
Происшествия

Грунт провалился в центре Москвы

Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Театры

Худруком театра имени Ленсовета стала Лариса Луппиан

Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан назначена художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, сообщается на официальном сайте комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 10:25
Наука

Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Ученые из университета Аристотеля в городе Салоники, в Греции, доказали, что во сне апноэ увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Полицейские пресекли производство поддельной косметики в Москве

В городе пресекли работу цеха по производству контрафактной косметики. Он располагался на Дмитровском шоссе.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Польше смерч разрушил более 100 домов

Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт

В России прекращена эксплуатация пассажирского самолёта Ту-134

Последний рейс был совершён из Мирного в Новосибирск. Самолёт будет передан в музей авиации местного аэропорта.
Обновлено в 02:31
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan

Компания «Яндекс» стала официальным поставщиком мультимедийного программного обеспечения для 2 млн автомобилей LADA, Renault и Nissan.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

Мэй предлагает парламенту проголосовать за новый референдум по Brexit

Правительство Терезы Мэй предложит парламенту проголосовать по вопросу о проведении повторного референдума по Brexit, 21 мая передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие

В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика

Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы администрации президента страны.
Обновлено в 02:01
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России.
Обновлено вчера в 10:29
Здоровье

Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам

При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.
Обновлено в 00:00
Экономика

ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»

Отмечается, что пачку пятитысячных банкнот «банка приколов» можно купить за 50 рублей, но они используются не только для розыгрышей.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
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