«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контрактеСпорт день за днем вчера в 15:15

24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Спорт день за днем

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контракте

Спорт день за днем

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