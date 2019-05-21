«Ювентус» договорился с Милинковичем-СавичемSports.ru вчера в 13:45

«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Туринский клуб намерен оформить сделку как можно скорее, сообщает журналиста Джанлука Ди Марцио.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.

Происшествия Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".

Политика NYT: США могут включить в черный список китайскую компанию Hikvision Позже стало известно, что американский Минторг принял решение внести китайскую компанию Huawei и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу с 17 мая.

Шоу-бизнес Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Политика Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».

Общество СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.

Транспорт Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.

Происшествия Два автомобиля загорелись в Кемерове после серьезного ДТП В Кемерове после серьезного ДТП загорелись и полыхали два автомобиля.

Происшествия Кузбассовца осудили за жестокую расправу над собакой Мужчина из Промышленновского района попал под суд за расправу над четвероногим другом.

Хоккей Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".

Авто С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.

Экономика Селянам пообещали новую доступную ипотеку По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.

Космос Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.

Кино Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат чиновникам Кремля Чиновникам лишь вернули 10% зарплаты, которая была урезана несколько лет назад в связи с дефицитом бюджета, отметил Песков.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Экономика Кассовый сбор: Росстат обновит систему расчета инфляции в 2020 году В I квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил «Известиям» Павел Малков.

Происшествия В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.

Армия и оружие Больше 100 молодых офицеров пополнят части ТОФ на Камчатке Командованием Войск и сил для молодых офицеров уже зарезервировано служебное жилье, на контроле вопрос получения военнослужащими льготных выплат и компенсаций.