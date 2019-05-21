Футбол

«Ювентус» договорился с Милинковичем-СавичемSports.ru 13:45

«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Туринский клуб намерен оформить сделку как можно скорее, сообщает журналиста Джанлука Ди Марцио.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем

Советский спорт14:45

СМИ: Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»

RT на русском14:32

СМИ: «Ювентус» договорился о контракте с Милинковичем-Савичем

Спорт-Экспресс14:19

«Ювентус» достиг договорённости с Милинкович-Савичем

Чемпионат14:30

Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»

Sport24.ru14:18

СМИ: «Ювентус» предложил Милинковичу-Савичу пятилетний контракт

Матч ТВ14:03

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем

Sports.ru13:45
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Здоровье

Передается ли избыточный вес по наследству?

К делу нередко примешивается и наследственный фактор, когда избыточный вес просто передается детям от старшего поколения.
Обновлено в 17:18
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В МВД предлагают конфисковывать машины у пьяных водителей

МВД РФ предлагает разрешить конфискацию транспортных средств у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

«Спортинг» продлил контракт с Матье

"Спортинг" объявил о подписании нового контракта с защитником Жереми Матье.
Обновлено в 17:14
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 18:57
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Игры

GRID 2 временно стала бесплатной в Steam

Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Космос

NASA выбрало лучшее жилье для Марса – капсулу MARSHA

Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Игры

Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5

Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Хоккей

Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Происшествия

Сотни мурманчан простились с погибшими в Шереметьево

Сотни мурманчан пришли сегодня в ДК им. Кирова, проститься с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево, в которой трагически погибли 26 северян.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:52
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