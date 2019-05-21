Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-СавичемSports.ru 13:45
«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Туринский клуб намерен оформить сделку как можно скорее, сообщает журналиста Джанлука Ди Марцио.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Кроме того, глава государства уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.
Обновлено в 13:09
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Театры
Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета
Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:07
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротстве
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
Обновлено в 13:14
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах
Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Экономика
Селянам пообещали новую доступную ипотеку
По словам вице-премьера, правительство совместно с Центробанком РФ намерено обсудить основные параметры «сельской ипотеки», включая возможность оформления кредита при первом взносе менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.
Обновлено в 13:00
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Футбол
«Ростов» обошел «Спартак» по средней посещаемости домашних матчей
«Ростов» на своем поле принимал «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (1:0). Встречу на «Ростов-Арене» посетили более 35 тысяч человек.
Обновлено в 04:11
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Хоккей
Швеция — Россия 1:0 (1-й перерыв)
Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе.
Обновлено в 13:33
Экономика
Украина ввела запретительные пошлины на цемент из России
Уточняется, что такая пошлина будет взиматься пять лет. Ранее сообщалось, что Украина ввела новые экономические санкции против России.
Обновлено в 12:15
Космос
NASA: Мимо Земли пролетел огромный опасный астероид
Исследователи астероидов NASA сообщили, что сегодня, 20 мая, мимо Земли пронёсся огромный астероид.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Жители родового села Кадырова поддержали переименование в Ахмат-Юрт
Сход граждан чеченского села Центарой, в котором родился и жил первый глава республики Ахмат Кадыров, поддержал переименование населенного пункта в Ахмат-Юрт.
Обновлено в 11:30
Хоккей
Сын тренера «Ак Барса» Квартальнова перешел в «Спартак»
Сын главного тренера казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Дмитрия Квартальнова Александр Квартальнов подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 13:12
Общество
Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика
Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке
Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду
Чертановский суд Москвы постановил лишить водительских прав Игоря Талькова – младшего на два года и обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Обновлено в 05:15
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30