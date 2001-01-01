«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контрактаЧемпионат 05:29

«Ювентус» договорился о личных условиях контракта с нападающим «Интера» Мауро Икарди. При этом, как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы пока не достигли договорённости с миланским клубом о сумме трансфера.

Спорт день за днем

«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта

Спорт день за днем

Музыка Иосиф Пригожин оценил выступление Сергея Лазарева на Евровидении Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выступление российского вокалиста Сергея Лазарева, который представляет Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2019».

Политика FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).

Футбол Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации.

Политика Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100 "Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)", — говорится в отчете.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Футбол Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".

Общество В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Спорт Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Общество Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".

Политика СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».

Транспорт Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.

Политика В МИД России предупредили США об ответных мерах после новых санкций Россия не оставит без ответа новые санкции Соединённых Штатов в отношении своих граждан и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек».

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Политика Коломойский рассказал, почему не пойдёт на инаугурацию Зеленского Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не пригласил опального бизнесмена Игоря Коломойского на церемонию инаугурации, которая состоится 20 мая.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Происшествия Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

Религия Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С этого года вступили в действие новые правила любительской рыбалки.

Транспорт Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке "В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.