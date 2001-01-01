«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контрактаЧемпионат 05:29

«Ювентус» договорился о личных условиях контракта с нападающим «Интера» Мауро Икарди. При этом, как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы пока не достигли договорённости с миланским клубом о сумме трансфера.

«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта

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