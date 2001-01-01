Футбол

«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контрактаЧемпионат 05:29

«Ювентус» договорился о личных условиях контракта с нападающим «Интера» Мауро Икарди. При этом, как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы пока не достигли договорённости с миланским клубом о сумме трансфера.
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Икарди договорился с «Ювентусом» о контракте на 8 миллионов евро

Вести.Ru06:54

СМИ: «Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта

Матч ТВ06:11

La Gazzetta dello Sport: Икарди согласовал контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.ру05:37

Икарди договорился о контракте с «Ювентусом»

Евро-футбол.ру05:42

«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта

Чемпионат05:29

Икарди согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом» с зарплатой 8 млн евро в год

Sports.ru05:56

СМИ: «Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта

Sportbox.RU06:11
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Политика

Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»

США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Политика

В штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады

В штабе избранного украинского президента Владимира Зеленского прокомментировал роспуск Рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:07
Политика

Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Общество

Возникли проблемы с выбором 30 активистов для встречи с Высокинским

Активист Александр Иванов, который должен был собрать 30 горожан для встречи с мэром Александром Высокинским, отказался выбирать парламентеров.
Обновлено в 06:35
Наука

Учёные назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Обновлено в 05:29
Политика

Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины

Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Наука

Изменение климата Земли превратили в музыку

Обновлено вчера в 08:57
Авто

Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

Модель Skoda Octavia нового поколения, премьера которой должна состояться в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Футбол

Гершкович оценил состояние «Арсенала» перед игрой с «Краснодаром»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил состояние тульского "Арсенала" перед 29-м туром Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Хоккей

Евгений Кузнецов: «Если 10:0 и два выходных расслабят – ты дебил»

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов пообщался с журналистами после тренировки команды в Словакии.
Обновлено в 05:16
Политика

Boeing завершил обновление ПО лайнера 737 MAX

Корпорация Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения (ПО) своих самолетов модели 737 MAX, эксплуатация которых приостановлена после двух крушений.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Порошенко подписал указ для инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обеспечивающий необходимые мероприятия для инаугурации новоизбранного главы страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:53
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото c помолодевшей Пугачевой

Максим Галкин похвастался своей помолодевшей супругой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Кино

Крис Рок перезапустит франшизу «Пила»

Известный американский актер, комик и продюсер Крис Рок намерен заняться перезапуском серии фильмов ужасов «Пила».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью

На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Общество

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:58
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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