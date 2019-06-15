Футбол
Ди Марцио: Лэмпард сменит Сарри в «Челси»Бомбардир.ру вчера в 18:44
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что «Челси» не торопился отпускать Сарри из-за поиска ему замены. Теперь она найдена: в клуб в качестве главного тренера придет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в «Дерби Каунти». Тренерский опыт Лэмпарда – один год.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:31, Вашингтон
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