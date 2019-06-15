«Ювентус» договорился с «Челси» о СарриЧемпионат вчера в 17:40

Ожидается, что Сарри официально покинет «Челси» уже сегодня, 14 июня. После этого итальянский специалист сможет подписать контракт с «Ювентусом». Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года.

«Ювентус» договорился с «Челси» о Сарри

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