Футбол

«Ювентус» договорился с «Челси» о СарриЧемпионат вчера в 17:40

Ожидается, что Сарри официально покинет «Челси» уже сегодня, 14 июня. После этого итальянский специалист сможет подписать контракт с «Ювентусом». Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года.
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Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

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Сарри ждёт, пока «Челси» договорится с Лэмпардом

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Сарри подпишет контракт с «Ювентусом» по схеме «2+1», пишут СМИ

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Sports.ru16:45

Sky Italia: агент Сарри встретился с представителями «Ювентуса». Тренер подпишет контракт по схеме «2+1»

Бомбардир.ру15:43

Сарри попишет с «Ювентусом» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год

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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»

Советский спорт00:12
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
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Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
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Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
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Обновлено в 07:55
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Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor

Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Путин уволил генералов полиции по делу Голунова

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В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
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В России разлюбили седаны и хэтчбеки

По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
Обновлено в 07:50
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Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
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Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
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Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
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Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Обновлено в 17:25
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«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено в 11:46
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Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
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Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах

В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Общество

Мегапроект Москвы закатает в асфальт православный храм?

Часть Битцы, включая православный храм, попадает в зону строительных работ.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
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Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
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Обновлено в 16:10
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
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Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
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Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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