Футбол
«Ювентус» договорился с «Челси» о СарриЧемпионат вчера в 17:40
Ожидается, что Сарри официально покинет «Челси» уже сегодня, 14 июня. После этого итальянский специалист сможет подписать контракт с «Ювентусом». Маурицио возглавил лондонцев летом 2018 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor
Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Путин уволил генералов полиции по делу Голунова
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Авто
В России разлюбили седаны и хэтчбеки
По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
Обновлено в 07:50
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Представители администрации США и малого бизнеса в пятницу спели Дональду Трампу Happy Birthday to You, как только тот вышел в сад у Белого дома.
Обновлено в 17:25
Общество
Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах
В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Общество
Мегапроект Москвы закатает в асфальт православный храм?
Часть Битцы, включая православный храм, попадает в зону строительных работ.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Глава Туркмении расстрелял мишени с велосипеда
Обновлено в 02:42