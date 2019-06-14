Футбол
«Ювентус» договорился с «Челси» о СарриЧемпионат вчера в 17:40
Клубы достигли принципиальной договорённости о переходе 60-летнего специалиста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. «Ювентус» обязался заплатить «Челси» компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определённых целей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Авто
В Петербурге открылся новый автосалон Suzuki
Обновлено в 08:44
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Технологии
ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт
Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.
Обновлено в 08:32
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника
Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.
Обновлено в 10:42
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения
Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
В Краснодаре пройдет выставка военной техники
Выставка современной и исторической военной техники пройдет с 28 по 30 июня.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 04:34
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Экономика
Moody’s присвоило Wintershall DEA рейтинг «Baa2», прогноз «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу присвоило компании Wintershall DEA (нефтегазовые активы германского концерна BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана) долгосрочный рейтинг эмитента "Baa2" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено в 08:37
Финансы
Максимальная ставка по вкладам снизилась до 7,31%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде июня снизилась до 7,31%, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 08:29
Музыка
Новое видео Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам
Видео на композицию «You Need To Calm Down» из нового альбома певицы уже набрало около 2 миллионов просмотров.
Обновлено в 09:53
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол
Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»
Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини стал техническим директором итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».
Обновлено в 08:34