Футбол

«Ювентус» договорился с «Челси» о СарриЧемпионат вчера в 17:40

Клубы достигли принципиальной договорённости о переходе 60-летнего специалиста, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. «Ювентус» обязался заплатить «Челси» компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определённых целей.
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Сарри ждёт, пока «Челси» договорится с Лэмпардом

Чемпионат10:43

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»

Советский спорт00:12

Лэмпард может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

Газета.Ru06:37

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СМИ: «Ювентус» выплатит «Челси» почти €8 млн за переход тренера Сарри

ТАСС08:30

СМИ: «Ювентус» договорился с «Челси» по переходу Сарри

РИА Новостивчера в 18:48

«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри

Евро-футбол.ру12 июня в 17:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
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Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
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Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность

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Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

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Технологии

ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт

Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.
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ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.
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Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
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Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.
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Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
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Армия и оружие

В Краснодаре пройдет выставка военной техники

Выставка современной и исторической военной техники пройдет с 28 по 30 июня.
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Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

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В Москве произошел массовый сбой геолокации

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Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

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Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
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Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

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Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
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«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
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В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

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Moody’s присвоило Wintershall DEA рейтинг «Baa2», прогноз «стабильный»

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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде июня снизилась до 7,31%, следует из сообщения Банка России.
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Новое видео Тейлор Свифт бьет рекорды по просмотрам

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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини стал техническим директором итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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