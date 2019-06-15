Футбол
«Ювентус» договорился с Сарри о двухлетнем контрактеВести.Ru вчера в 16:39
Руководство туринского "Ювентуса" пришло к соглашению с главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри о подписании контракта. Стороны согласовали договор сроком на два сезона с возможностью продления его еще на один год.
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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри, Лэмпард возглавит «синих»
Советский спортвчера в 00:12
Сарри попишет с «Ювентусом» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на год
Евро-футбол.рувчера в 17:17
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