Футбол

«Ювентус» договорился с Сарри о двухлетнем контрактеВести.Ru вчера в 16:39

Руководство туринского "Ювентуса" пришло к соглашению с главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри о подписании контракта. Стороны согласовали договор сроком на два сезона с возможностью продления его еще на один год.
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Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

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