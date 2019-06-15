«Ювентус» договорился с «Челси» и заберет Сарри в ТуринСпорт день за днем 13 июня в 18:21

«Ювентус» достиг договоренности с «Челси» о переходе главного тренера Маурицио Сарри, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сообщается, что стороны достигли принципиальной договоренности. «Ювентус» заплатит «Челси» компенсацию, а также бонусы за определенные достижения тренера.

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«Ювентус» договорился с «Челси» и заберет Сарри в Турин

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