«Ювентус» договорился с «Челси» и заберет Сарри в ТуринСпорт день за днем вчера в 18:21

«Ювентус» достиг договоренности с «Челси» о переходе главного тренера Маурицио Сарри, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сообщается, что стороны достигли принципиальной договоренности. «Ювентус» заплатит «Челси» компенсацию, а также бонусы за определенные достижения тренера.

Спорт день за днем

«Ювентус» договорился с «Челси» и заберет Сарри в Турин

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Политика Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.

Политика Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.

Наука Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.

Политика Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.

Шоу-бизнес Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Происшествия Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Экономика Россия и ЕС сформируют группу для перехода на расчеты в рублях и евро Россия и ЕС сформируют рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро.

Авто Ford завершил производство легковых автомобилей в России Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.

Общество Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Политика Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Армия и оружие Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Религия Православные отмечают Троицкую субботу Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.