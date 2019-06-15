Футбол
«Ювентус» договорился с «Челси» и заберет Сарри в ТуринСпорт день за днем вчера в 18:21
«Ювентус» достиг договоренности с «Челси» о переходе главного тренера Маурицио Сарри, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сообщается, что стороны достигли принципиальной договоренности. «Ювентус» заплатит «Челси» компенсацию, а также бонусы за определенные достижения тренера.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
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Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
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Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
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Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
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Обновлено в 06:56
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
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Происшествия
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На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Наука
Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.
Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика
Россия и ЕС сформируют группу для перехода на расчеты в рублях и евро
Россия и ЕС сформируют рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 14:42
Гаджеты
Xiaomi представила убийцу комаров
Обновлено в 10:49
Авто
Ford завершил производство легковых автомобилей в России
Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.
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Общество
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Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
Обновлено в 22:00
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Обновлено в 22:51
Армия и оружие
Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти
В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 09:25
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Религия
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Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24