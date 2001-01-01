Футбол
«Ювентус» договорился с «Аяксом» по Маттейсу де ЛигтуЕженедельник Футбол вчера в 12:34
Ранее, Мино Райола, агент де Лигта, уже подтвердил, что туринцы достигли договоренности по условиям контракта с игроком.
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Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро
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По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
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