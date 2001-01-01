Футбол

«Ювентус» договорился с «Аяксом» по Маттейсу де ЛигтуЕженедельник Футбол вчера в 12:34

Ранее, Мино Райола, агент де Лигта, уже подтвердил, что туринцы достигли договоренности по условиям контракта с игроком.
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Источник: «Ювентус» готов выложить за де Лигта 75 миллионов евро

ProstoProSportвчера в 17:54

Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:19

«Ювентус» улучшил своё предложение по Де Лигту

Sport.ru11 июля в 05:59

De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

Бомбардир.рувчера в 13:47

«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро

Спорт день за днемвчера в 13:00

Де Лихт переходит в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 11:18

Источник: «Ювентус» заплатит за де Лигта € 75 млн

Чемпионатвчера в 17:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:39, Вашингтон
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Обновлено в 13:35
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Музыка

Солисты Большого театра с триумфом выступили в Стамбуле

Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 18:15
Космос

Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 12:06
Технологии

Названы основные способы кражи денег и данных россиян

Согласно статистике, как минимум 27% пользователей переходят по присланным фишинговым ссылкам.
Обновлено в 14:34
Автоспорт

Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019

В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Политика

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Авто

В Белоруссии создали «Поршерожец» на базе «Запорожца» и Porsche

В Белоруссии автоумельцы создали гибрид на основе "Запорожца" ЗАЗ-968А и родстера Porsche Boxster S. Новый "Поршерожец" и "Запорше", как окрестили его создатели из мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа, называют "стритродом на каждый день".
Обновлено в 08:18
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров

Обновлено в 07:19
Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Теннис

Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство

Обновлено в 14:36
Политика

Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

У актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей

Обновлено в 13:24
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Спорт

Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020

Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 14:00
Политика

Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 09:52
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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