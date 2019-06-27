Футбол
Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контрактаМатч ТВ вчера в 18:58
По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта. Как сообщает источник, стороны заключили пятилетнее соглашение с зарплатой в 12 миллионов евро в год включая бонусы.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.
Обновлено вчера в 14:33
Технологии
Российский производитель разработал отечественный процессор для нейросетей
Российский процессор для построения нейросетей разработан отечественным Научно-техническим центром "Модуль".
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье
Бруцеллез выявлен у рогатого скота в Октябрьском районе Приморья
Протоколом испытаний «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» Россельхознадзора подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Синельниково-2, Октябрьского района.
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса
Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией
Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Власти ограничат хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о взаимоотношениях с дочерью
В ходе беседы с журналистами, Лариса рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью Лелей.
Обновлено 25 июня в 23:24
Единоборства
Махачкалинец Даурен Куруглиев завоевал золото Евроигр-2019
Махачкалинский борец вольного стиля Даурен Куруглиев (86 кг) завоевал золотую награду Евроигр-2019 в Минске.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке
Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Осаке может продлиться около часа.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Что делать, если новые сотрудники — ваше «слабое звено»: ОПЫТ компании «ИТЕКО»
Планировалось открытие новых офисов, автопарк компании за год должен был вырасти вдвое — до 1200 автомобилей.
Обновлено в 00:13
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Влад Кадони раскритиковал Юлию Барановскую за ее внешность
Обновлено вчера в 23:46
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено вчера в 08:25
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Наука
Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100
Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Футбол
Фарфан прокомментировал полученную травму
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено вчера в 14:08