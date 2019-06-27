Футбол

«Ювентус» договорился о контракте с Де ЛигтомSport24.ru 18:23

Руководство «Ювентуса» договорилось с защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом о личном контракте, сообщает SkySports. По данным источника, стороны заключили пятилетнее соглашение.
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«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом

Sport24.ru18:23

«Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта

Советский спорт18:01

«Ювентус» видит в Бельерине замену для Канселу

Евро-футбол.ру16:21

Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта

Матч ТВ18:58

Источник: «Ювентус» договорился о контракте с де Лигтом

Спорт-Экспресс18:03

«Ювентус» согласовал контракт с де Лигтом с зарплатой 12 млн евро в год

Sports.ru17:50

Де Лигт договорился о личном контракте с «Ювентусом»

Чемпионат19:27
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Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН назвал причиной такого поведения украинских солдат накопившиеся внутренние противоречия.
Обновлено в 07:19
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
Общество

Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Надежду Маршалкину приговорили к 10 годам лишения свободы

Обновлено в 06:43
Футбол

Ковачич останется в «Челси»

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич останется в "Челси".
Обновлено в 20:57
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Здоровье

В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Политика

ПАСЕ вернула России все полномочия

Российскую делегацию лишили полномочий в ассамблее пять лет назад после присоединения Крыма.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Политика

В РПЦ назвали погибших в годы ВОВ солдат Красной армии «безбожниками»

Кроме всего прочего, по словам настоятеля Белгородской митрополии, выиграть в войне Советскому Союзу удалось лишь благодаря «крещеным людям, который были призваны победить, духовно победить всю эту хорошо отлаженную машину, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духа злобы поднебесной».
Обновлено в 05:44
Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие

Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35

Обновлено в 19:55
Политика

В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России.
Обновлено в 18:45
Общество

«Красой России-2019» стала 17-летняя выпускница из Читы

Второй вице-мисс «Краса России» стала Наталья Фёдорова.
Обновлено в 16:30
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Игры

В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%

Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
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