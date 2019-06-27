Футбол
«Ювентус» договорился о контракте с Де ЛигтомSport24.ru 18:23
Руководство «Ювентуса» договорилось с защитником «Аякса» Маттейсом Де Лигтом о личном контракте, сообщает SkySports. По данным источника, стороны заключили пятилетнее соглашение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Культура
Умер автор песен «Тихий огонек» и «Метро» Илья Калинников
Обновлено в 18:37
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Крыму на учениях погибли двое военнослужащих
Обновлено в 05:26
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Студента СФУ отчислили за критику краевой власти в дипломной работе
В редакцию KrasNews.com обратился Руслан Мирошниченко – бывший студент Сибирского федерального университета, которого в 2017 г. не допустили к защите дипломной работы и отчислили из вуза.
Обновлено 24 июня в 05:04
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Обновлено в 12:47
Футбол
Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства
Футболист греческого ПАОКа Амр Варда исключен из состава сборной Египта, ведущей борьбу на домашнем Кубке африканских наций, за аморальное поведение в социальных сетях, вылившееся в сексуальные домогательства, сообщает Египетская футбольная ассоциация (EFA) в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 09:55
Игры
Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии
PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено в 12:40
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Происшествия
Boeing 737 компании Israel Airlines экстренно сел в Софии
Самолет Boeing 737 авиакомпании Israel Airlines, выполнявший рейс София - Тель-Авив, совершил в среду экстренную посадку в столице Болгарии.
Обновлено в 09:16
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем автомашины из каршеринга, сбил на регулируемом пешеходном переходе коляску с ребенком, в результате чего двухлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 17:44
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 17:57
Общество
Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы
Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Обновлено в 08:26
Музыка
Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32