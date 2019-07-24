"Ювентус" обыграл "Интер" во втором матче Международного Кубка чемпионов в серии пенальти. Героем встречи стал недавно вернувшийся в команду 41-летний кипер Джиджи Буффон, отразивший в послематчевой серии три пенальти.

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

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