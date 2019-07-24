Футбол
«Ювентус» благодаря игре Буффона победил «Интер» в серии пенальтиКрасная весна 10:35
Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» 24 июля в матче Международного кубка чемпионов по футболу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Экономика
Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС и повышает его до 20%.
Обновлено в 05:50
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
«Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.
Обновлено в 10:46
Интернет
Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10
Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Политика
Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс в ходе интервью рассказал, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете.
Обновлено в 13:38
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Общество
Названы самые интересные для россиян зарубежные сериалы
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Gallery Go — очередное облегчённое приложение Google
Компания Google решила дать пользователям Android ещё одно приложение.
Обновлено в 14:48
Игры
Выходцы из MachineGames основали студию Bad Yolk Games
Бывшие сотрудники MachineGames Майкл Пайшао (Mihcael Paixao) и Джоэл Йонссон (Joel Jonsson) объявили о создании студии Bad Yolk Games в Швеции.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90
Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.
Обновлено в 13:37
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Космос
Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США
Обновлено 22 июля в 21:31
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Энергетика
Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель
После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:39