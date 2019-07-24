Футбол

«Ювентус» благодаря игре Буффона победил «Интер» в серии пенальтиКрасная весна 10:35

Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» 24 июля в матче Международного кубка чемпионов по футболу.
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«Ювентус» — «Интер». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты, серия пенальти

Sport24.ru13:01

Буффон отразил три пенальти в игре с «Интером»

Sport.ru10:59

«Ювентус» одолел «Интер» в серии пенальти. Роналду забил гол, де Лигт — автогол

Чемпионат09:45

Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»

Sports.ru10:28

Ювентус - Интер - 1:1 (по пен. 4:3). Голы и лучшие моменты

Матч ТВ12:02

Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»

Soccer.ru10:31

Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти

Спорт-Экспресс10:25
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Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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