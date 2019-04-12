Футбол

«Ювентус» без Роналду упустил возможность оформить чемпионствоNews.ru 11:00

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
Тренерский штаб туринцев решил поберечь игрока перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с нидерландским «Аяксом». У «Ювентуса» в чемпионате Италии 84 очка после 32 матчей. Туринскому клубу достаточно было не проиграть СПАЛу, чтобы досрочно оформить чемпионство в лиге.
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