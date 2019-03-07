Футбол

«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе»Sportbox.RU вчера в 16:23

Ювентус — Удинезе
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Биоти Мойсе Кин
11′
Андреа Бардзальи
Леонардо Бонуччи
25′
25′
Брэм Нюйтинк
Николас Опоку
27′
Йенс Стрюгер Ларсен
Биоти Мойсе Кин
39′
46′
Бен Уилмот
Кевин Лазанья
50′
Игнасио Пуссетто
53′
Николас Опоку
62′
Хидде Тер Авест
Сандро
Эмре Джан
67′
Блез Матюиди
71′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
72′
Биоти Мойсе Кин
Ханс Николусси-Кавилья
80′
84′
Кевин Лазанья
В матче чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе туринского клуба отличились Эмре Джан, который реализовал пенальти, Блез Матюиди и Мойзе Кин, который оформил в первом тайме дубль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» в Турине разгромил «Удинезе»

LiveSport.ruвчера в 16:33

Мойзе Кин: «Стараюсь изо всех сил проявить себя, когда мне дают шанс»

Спорт-Экспрессвчера в 23:01

«Ювентус» — «Удинезе» — 4:0, 8 марта 2019 года, обзор матча Серии А — видео

Чемпионатвчера в 17:02

Форвард «Ювентуса»: «Стараюсь проявлять себя, когда получаю шансы»

Матч ТВ02:15

Размялись перед «Атлетико»: полурезервный состав «Ювентуса» разгромил «Удинезе»

Евро-футбол.рувчера в 16:22

Онлайн трансляция матча «Ювентус» - «Удинезе»

Все про Спорт ру07 марта в 12:23

Фиорентина - Лацио ~ прогноз на матч итальянской Серии А: Орлы увезут очки из Флоренции?

Sport-place07 марта в 00:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Обновлено в 00:51
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

Обновлено в 02:24
Общество

Местонахождение сокровищ Третьего рейха раскрыли в Германии

Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Москве произошла массовая драка с применением оружия

Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек.
Обновлено в 01:36
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подаст жалобу на США Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет из-за атаки хакеров на венесуэльскую энергосистему.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели на замену зарубежным

В России заканчивается разработка малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800, предназначенного для замены зарубежных аналогов.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Латвийский певец попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе до Риги по-русски.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Политика

В Раде призвали признать поражение в борьбе с коррупцией на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол

Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" заключил контракт с главным тренером английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о подготовке КНДР к запуску ракеты

Обновлено в 02:30
Происшествия

У воинской части под Петербургом сработало взрывное устройство

Издание уточняет, что накануне в деревне Ваганово недалеко от КПП военнослужащий заметил лежащий на дороге фонарь и отбросил его в сторону.
Обновлено в 02:31
Космос

Маск ответил Рогозину на поздравление с успешным полетом Dragon-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceX Илона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.
Обновлено в 01:41
Политика

Лановой: Порошенко может бежать с Украины

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Канадец, убивший шесть человек в мечети, обжаловал приговор

Адвокаты канадца, убившего шесть человек при нападении на мечеть в 2017 году, подали апелляцию на приговор в суд Квебека, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате аварии на Ленинградском шоссе на севере Москвы, движение транспорта в сторону области затруднено.
Обновлено в 00:53
Политика

Депутат Рады призвал украинские власти отменить санкции

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев заявил, что Киев должен отказаться от санкций и вернуть привычные рынки.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

РФ и САР приветствуют помощь Иордании для беженцев

Координационные штабы России и Сирии в совместном заявлении поприветствовали стремление Иордании помочь сирийским беженцам, которые находятся на ее территории, вернуться на родину.
Обновлено в 02:39
Общество

МЧС предупредило жителей Московской области о сильном ветре

МЧС предупреждает жителей Подмосковья о резком усилении ветра, порывы которого в субботу, 9-го марта будут достигать 17-ти метров в секунду.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

Обновлено вчера в 23:34
Спорт

Лыжники сборной России завоевали золото в эстафете на Универсиаде

Обновлено в 01:34
Происшествия

Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
Обновлено в 00:59
Политика

США выделят 1 млн долларов на продвижение свободы интернета на Украине

Госдепартамент США объявил соответствующий тендер Госдеп США объявил тендер на проекты по продвижению свободы интернета на Украине.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

Полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американских преступников.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Власти Китая еще надеются договориться с США по торговым вопросам

Стоит отметить, что длящиеся уже несколько месяцев торговые переговоры между Китаем и США до сих пор не увенчались каким-либо заметным продвижением вперед.
Обновлено в 01:16
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет

Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено вчера в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное