Футбол
«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛуSoccer.ru 10:53
Мануэль Ладзари
|28′
|30′
Мойсе Кин
|38′
Хуан Гильермо Куадрадо
|45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
|49′
|61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
|69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
|70′
Серджо Флоккари
|74′
Серджо Флоккари
|75′
|81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
|83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
|84′
Симоне Миссироли
|87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
|88′
Франческо Викари
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|83%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|15
|14
|Фолы
|14
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
2
Вивиано
23
Викари
4
Чонек
14
Бонифаци
29
Ладзари
11
Мурджиа
16
Вальдифьори
6
Миссироли
93
Фарес
13
Реджини
7
Антенуччи
22
Перин
2
Де Шильо
33
Бернардески
43
Гоцци
20
Канселу
16
Куадрадо
30
Бентанкур
41
Николусси-Кавилья
37
Спинаццола
10
Дибала
40
Мавидиди
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
«Ювентус» уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, СПАЛ (35 очков) - 13-й. Отметим, что если бы "Юве" набрал хотя бы 1 очко, то досрочно стал бы чемпионом.
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