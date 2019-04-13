«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛуSoccer.ru 10:53

«Ювентус» уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, СПАЛ (35 очков) - 13-й. Отметим, что если бы "Юве" набрал хотя бы 1 очко, то досрочно стал бы чемпионом.

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Баскетбол Дивац предложил Уолтону возглавить «Сакраменто» Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз» Владе Дивац предложил Люку Уолтону возглавить команду из Калифорнии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Наука В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Экономика Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Шоу-бизнес Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.

Спорт Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.

Происшествия ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.

Футбол Балтика — Зенит-2 0:2 Балтика на своем поле принимала Зенит-2. Матч закончился победой петербургской команды со счетом 2:0.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.

Шоу-бизнес Беременная жена Венсана Касселя обнажилась для обложки глянца Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда 90-х годов прошлого века модель Синди Кроуфорд полностью обнажилась для съемки.

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