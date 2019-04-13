Футбол

«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛуSoccer.ru 10:53

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
«Ювентус» уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, СПАЛ (35 очков) - 13-й. Отметим, что если бы "Юве" набрал хотя бы 1 очко, то досрочно стал бы чемпионом.
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