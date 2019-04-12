«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛуSoccer.ru 10:53

«Ювентус» уступил СПАЛу в матче 32-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, СПАЛ (35 очков) - 13-й. Отметим, что если бы "Юве" набрал хотя бы 1 очко, то досрочно стал бы чемпионом.

Все про Спорт ру

Общество Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров Тележурналист Владимир Познер рассказал о книгах, которые он взял бы с собой на необитаемый остров. Об этом сообщает агентство Nation News.

Музыка Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Авто Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.

Шоу-бизнес Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом» Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Происшествия Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.

Футбол «Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.

Культура Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза выходит замуж 55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.

Политика В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Происшествия Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Шоу-бизнес Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.

Происшествия Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего Гражданина России Юрия Пасканного наградили власти китайского города Санья званием «лучшего туриста» за спасение жизни утопающего жителя КНР, сообщил представитель туристической фирмы «Санья Холлидэй» Павел Ясычков.

Происшествия В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».