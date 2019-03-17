Футбол
«Ювентус» без Роналду потерпел первое поражение в Серии АProstoProSport 09:42
Кристиан Ромеро
|3′
|5′
Алекс Сандро
|23′
Мартин Касерес
|60′
Жоау Канселу
Федерико Бернардески
Антонио Санабрия
Горан Пандев
|60′
Дарко Лазович
Стефано Стураро
|70′
Стефано Стураро
|72′
|73′
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
Иван Радованович
Мигел Велозу
|75′
|77′
Родриго Бентанкур
Леонардо Спинаццола
Горан Пандев
|81′
Горан Пандев
|82′
|85′
Эмре Джан
|43%
|Владение мячом
|57%
|76%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 4‑3‑3
97
Раду
32
Перейра
17
Ромеро
87
Зуканович
4
Кришито
8
Лерагер
44
Велозу
18
Ролон
19
Пандев
11
Куаме
27
Стураро
22
Перин
4
Касерес
19
Бонуччи
24
Ругани
33
Бернардески
23
Джан
5
Пьянич
37
Спинаццола
12
Сандро
10
Дибала
18
Мойсе Кин
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
"Дженоа" переиграла "Ювентус" со счетом 2:0 в матче 28-го тура Серии А. Оба мяча хозяева забили во втором тайме. Сначала на 72-й минуте счет открыл Стефано Стурраро, а на 81-й минуте точку в матче поставил Горан Пандев, который также ассистировал во время первого гола «Дженоа».
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