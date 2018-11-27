Футбол

Ювентус — Валенсия 0:0 (Перерыв)
Чемпионат
12:27

Ювентус — Валенсия
0 – 0
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Родриго Бентанкур
13′
31′
Хосе Луис Гайя
43′
Жоффри Кондогбиа
Сегодня, 27 ноября, в Турине на стадионе «Альянц» в матче 5-го тура тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Валенсия».
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