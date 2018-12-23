Футбол

Ювентус — Рома 1:0
Газета.Ru
14:28

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
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