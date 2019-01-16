Футбол

«Ювентус» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30Чемпионат 09:30

Ювентус — Милан
сегодня
в 12:30
Суперкубок Италии, Финал
Jeddah, King Abdullah Sports City
Ювентус
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
  
20
Канселу
  
19
Бонуччи
  
3
Кьеллини
  
12
Сандро
  
30
Бентанкур
  
5
Пьянич
  
14
Матюиди
  
11
Коста
  
10
Дибала
  
7
Роналду
  
99
Доннарумма
  
2
Калабрия
  
17
Сапата
  
13
Романьоли
  
68
Родригес
  
79
Кессиэ
  
14
Бакайоко
  
39
Пакета
  
7
Кастильехо
  
9
Игуаин
  
10
Чалханоглу
  
Милан
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 16 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоится матч за Суперкубок Италии, в котором сойдутся «Ювентус» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Человек, который свергнет «Ювентус»

Soccer.ru08:00

«Ювентус» — «Милан»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Чемпионат09:30

Убитый журналист, права женщин и миллионы евро. Скандал вокруг Суперкубка Италии

Советский спорт08:19

Клаудио Маркизио: «Фаворитом в матче за Суперкубок Италии считаю „Ювентус“»

Матч ТВ07:11

Суперкубок Италии. «Ювентус» — «Милан»: видеотрансляция матча начнется в 20:30 мск

Sport24.ru09:51

Суперкубок Италии. «Ювентус» против «Милана»

Sports.ru04:10

Где смотреть матч Ювентус - Милан

Евро-футбол.рувчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Армия и оружие

Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже

Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Обновлено в 06:56
Политика

Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Обновлено в 09:16
Происшествия

Путин поручил расселить разрушенный взрывом дом в Магнитогорске

Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить весь многоэтажный дом в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв газа.
Обновлено в 08:01
Общество

В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон

Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Авто

BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серии

Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.
Обновлено в 09:16
Общество

YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки

Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
Обновлено в 09:22
Авто

Skoda представит новый компактный кроссовер Kosmiq в Женеве

Новый компактный кроссовер Skoda, который показали сегодня на первом тизере, представят весной в Женеве, а в модельном ряду он расположится ниже моделей Karoq и Kodiaq.
Обновлено в 05:52
Общество

Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Обновлено в 07:08
Общество

Google переименовал московские детсады в детские крематории

Несколько детских садов в центре Москвы оказались переименованы на картах Google в детские крематории.
Обновлено в 09:11
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

Обновлено в 06:54
Теннис

Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова одолела шведку Ребекку Петерсон во втором круге Australian Open, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти ликвидирован

Обновлено в 06:37
Происшествия

15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

По меньшей мере 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца.
Обновлено вчера в 19:41
Гаджеты

Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран

Президент Xiaomi Лина Бина сообщил, что компания работает над разработкой подэкранного сканера отпечатков пальцев нового поколения, пишет ресурс MyDrivers.Новый датчик позволяет разблокировать смартфон одним прикосновением, что говорит о повышенной точности сканера.
Обновлено в 08:26
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%

Обновлено в 01:41
Кино

У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение

Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей

На третьем аукционе Минфин полностью реализовал ОФЗ-ИН на 5,142 миллиарда рублей с погашением 2 февраля 2028 года при повышенном спросе в 18,223 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:45
Гаджеты

В Сети опубликованы новые рендеры смартфона iPhone XI

Обновлено в 01:54
Общество

McDonald’s лишился права на товарный знак Big Mac

Издание The Irish Times распространило информацию, согласно которой в рамках судебного разбирательства с ирландской сетью быстрого питания Supermac’s компанию McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Ленинградской области на заводе произошёл взрыв

На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв.
Обновлено в 04:59
Политика

ФСБ выдворила из России агента СБУ

Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область.
Обновлено в 08:27
Политика

МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГ

Американские спецслужбы готовят "вбросы", чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке "Исламское государство", в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.
Обновлено в 09:50
Экономика

Чубайс назвал Россию энергорасточительной и бедной страной

Россия является «одной из самых энергорасточительных стран» в мире, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Х Гайдаровского форума.
Обновлено в 09:06
Авто

Audi объявила об отзыве автомобилей в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году.
Обновлено в 02:05
Общество

«Бургер Кинг» обвинили в экономии на котлетах

Обновлено в 09:07
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Обновлено в 06:52
Гаджеты

В России появился первый trade-in часов

В России появился первый trade-in часов.
Обновлено в 03:16
ещё по теме
Главное