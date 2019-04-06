Футбол

Ювентус — Милан 2:1Soccer.ru 13:54

Ювентус — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Эмре Джан
Сами Хедира
26′
39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
41′
59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
66′
76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
84′
85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
86′
«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 31-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, «Милан» (52 очка) - четвертый.
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