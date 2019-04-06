Ювентус — Милан 2:1Soccer.ru 13:54

«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 31-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, «Милан» (52 очка) - четвертый.

Хоккей Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".

Армия и оружие ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ» Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Происшествия Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

Авто Nissan прекратит выпуск хэтчбека Versa к концу 2019 Производитель из Южной Кореи Nissan на территории Соединенных Штатов прекратит сборку компактвэна Versa Note в кузове хэтчбек ближе к концу этого года.

Технологии Роботы научились читать эмоции человека Ли и Лю ускорили время отклика, объединив два видеофильтра предварительной обработки с другой парой существующих программ, чтобы помочь роботу классифицировать эмоции на основе более чем 3500 вариаций выражения лица человека.

Шоу-бизнес Стас Михайлов отменил концерт в Костроме из-за болезни Российский певец Стас Михайлов сообщил о переносе планировавшегося в пятницу концерта в Костроме из-за ангины и высокой температуры.

Космос ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля.

Армия и оружие В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.

Футбол Президент «Краснодара» высказался о скандале с Мамаевым Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Политика Россия победила в споре с Украиной в ВТО из-за транзита товаров Как сообщает "Европейская правда", эксперты Всемирной торговой организации, которые занимались рассмотрением жалобы Незалежной на введение Россией запрета на прямой транзит украинских товаров, отказались признать действия российских властей нелегитимными.

Шоу-бизнес Лолита раскрыла размер своей пенсии Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.

Армия и оружие ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Театры Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.

Политика Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Здоровье Минздрав дал советы о правильном питании Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

Армия и оружие Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Общество Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.