Футбол
Ювентус — Милан 2:1Soccer.ru вчера в 13:54
Эмре Джан
Сами Хедира
|26′
|39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
|41′
|59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
|60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
|61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
|66′
|76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
|77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
|84′
|85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
|86′
|49%
|Владение мячом
|51%
|81%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|5
|21
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
1
Шченсны
24
Ругани
19
Бонуччи
12
Сандро
2
Де Шильо
30
Бентанкур
6
Хедира
33
Бернардески
5
Пьянич
18
Кин
17
Манджукич
25
Мануэль Рейна
63
Кутроне
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
10
Чалханоглу
14
Бакайоко
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑2‑1‑3
«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 31-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, «Милан» (52 очка) - четвертый.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Петербурге эвакуировали около 700 школьников
Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше
От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Гаджеты
Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты
Следующий инновационный продукт Xiaomi – умный автомобильный замок со сканером отпечатка пальца
Компания Xiaomi готовится пополнить ассортимент решений фирменной платформы коллективного финансирования новым продуктом – автомобильным замком со встроенным сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 04:48
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Сергей Шойгу назвал Валентину Матвиенко внимательным другом
Глава Минобороны России Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал ее как очень внимательного друга.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу
Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери
Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Обновлено вчера в 23:30
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Экономика
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке.
Обновлено 05 апреля в 21:00
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США
По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32