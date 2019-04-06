Футбол

Ювентус — Милан 2:1Soccer.ru вчера в 13:54

Ювентус — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Эмре Джан
Сами Хедира
26′
39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
41′
59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
66′
76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
84′
85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
86′
«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 31-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, «Милан» (52 очка) - четвертый.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Юве» не смог заменить Криша: Дибала и Бернардески мешали друг другу. Но «Милан» все равно обыграли

Sports.ru03:08

«Ювентус» одержал победу в матче с «Миланом», Кин и Пёнтек забили по голу

Чемпионатвчера в 13:55

Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»

Советский спортвчера в 14:02

«Ювентус» — «Милан» — 2:1. Видеообзор матча 31-го тура Серии А

Sport24.ruвчера в 15:45

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»

Спорт-Экспрессвчера в 14:01

Ювентус - Милан - 2:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:51

Серия А. «Ювентус» принимает «Милан» и другие матчи дня

Sport.ruвчера в 05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Петербурге эвакуировали около 700 школьников

Ложные минирования прошли в субботу. В субботу, 6 апреля в Петербурге эвакуировали около 700 школьников и более 2200 покупателей.
Обновлено в 04:35
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Гаджеты

Концепт дня: создан самый универсальный в мире смартфон

Обновлено в 04:19
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты

Следующий инновационный продукт Xiaomi – умный автомобильный замок со сканером отпечатка пальца

Компания Xiaomi готовится пополнить ассортимент решений фирменной платформы коллективного финансирования новым продуктом – автомобильным замком со встроенным сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 04:48
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено вчера в 15:49
Политика

Сергей Шойгу назвал Валентину Матвиенко внимательным другом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу высоко оценил личные качества председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко и охарактеризовал ее как очень внимательного друга.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Политика

Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу

Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Обострение в Донбассе. Киевские силовики несут потери

Текущая статистика потерь сторон вооруженного противостояния очень сильно разнится, что объясняется тактической необходимостью войны, когда чужие потери завышаются, а свои занижаются.
Обновлено в 04:05
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено 05 апреля в 06:54
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями

Обновлено вчера в 23:30
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ

Россиянин Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в последнем матче сезона против "Бостона" и превзошел рекорд Александра Могильного по очкам за сезон для отечественных хоккеистов в НХЛ.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Экономика

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке.
Обновлено 05 апреля в 21:00
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52H вернулись из Европы в США

По данным авиадиспетчерских служб, которые приводит «Интерфакс», три самолета, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и бомбы, покинули Великобританию и вернулись на свои базы.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное