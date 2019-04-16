Футбол

«Ювентус» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча начнётся 16 апреля в 22:00Чемпионат 11:55

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Альянц» в Турине состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Аякс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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