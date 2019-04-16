Футбол

«Ювентус» – «Аякс»: Роналду и де Йонг сыграют с первых минутСпорт-Экспресс 13:55

Ювентус — Аякс
1 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
"Ювентус" и "Аякс" объявили составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут форвард "бьянконери" Криштиану Роналду и полузащитник голландского клуба Френки де Йонг.
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