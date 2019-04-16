Футбол
«Ювентус» – «Аякс»: Роналду и де Йонг сыграют с первых минутСпорт-Экспресс 13:55
|11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
|28′
|34′
Донни ван де Бек
|43%
|Владение мячом
|57%
|70%
|Процент точных передач
|71%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|2
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|4
|4
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
33
Бернардески
10
Дибала
7
Роналду
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
8
Синкгравен
20
Шёне
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Ювентус" и "Аякс" объявили составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнут форвард "бьянконери" Криштиану Роналду и полузащитник голландского клуба Френки де Йонг.
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