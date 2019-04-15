Футбол
«Ювентус» — «Аякс»: Роналду и де Лигт сыграют с первых минутЧемпионат 13:56
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и амстердамского «Аякса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
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Роскомнадзор назвал блокировку Telegram неэффективной
Ведомству пришлось признать, что выбранные методы блокировки Telegram в России оказались абсолютно неэффективными.
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Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
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Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
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Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
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