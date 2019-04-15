Футбол

«Ювентус» — «Аякс»: Роналду и де Лигт сыграют с первых минутЧемпионат 13:56

Ювентус — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и амстердамского «Аякса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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