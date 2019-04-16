Футбол

Ювентус — Аякс 1:2Газета.Ru 16:54

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Донни ван де Бек и Матейс де Лигт.
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