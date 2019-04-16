Футбол

Ювентус — Аякс 1:1 (1-й тайм)Эхо Москвы 11:29

Ювентус — Аякс
1 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0. У Манкунианцев в состав вернется отбывший дисквалификацию Поль Погба, что добавит команде мудрости и мастерства в центе, но не будет Шоу, Матича и Валенсии.
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