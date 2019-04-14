Футбол
Ювентус – Аякс. БК Париматч: «Аякс будет бороться до конца»Букмекеры.рф 19:01
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Аякс, который состоится 16 апреля, начало в 22:00 (МСК). Первый матч между этими командами завершился ничейным результатом.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
Происшествия
Четверых сбежавших из изолятора задержали в Туве
Обновлено в 02:07
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Пожарные взяли под контроль пожар в соборе Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 21:13
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов.
Обновлено в 20:00
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Космос
Планетологи нашли «зародыш» кометы внутри уникального метеорита
Один из метеоритов, упавших на южный полюс Земли в недавнем прошлом, содержит в себе следы первичных пород Солнечной системы, попавших в породивший его астероид после его столкновения с "зародышем" кометы.
Обновлено в 11:25
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено в 12:02
Наука
Назван способ улучшить работу сердца
Кардиологи выяснили, что после 12 недель занятий йогой у людей с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий снизилась частота сердечных сокращений и кровяного давления, а также улучшилось психоэмоциональное состояние.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 15:46
Космос
Американский астронавт Кристина Кук проведет год на МКС
Обновлено в 21:16
Космос
Конец света «назначили» на ближайшее воскресенье
Стоит отметить, что сообщения подобного рода публикуются в сети с прошлого месяца, и с тех пор принципиально новых «доказательств» конспирологами представлено не было, однако по мере приближения 21 апреля упоминания о «конце света» в этот день появляются все чаще.
Обновлено в 10:04
Космос
Твёрдый грунт стал причиной поломки бура на марсоходе
Обновлено в 05:39
Энергетика
Новатэк планирует построить еще один завод СПГ на 5 млн тонн в год
Мощность существующего СПГ-завода на Ямале, четвертая очередь которого должна быть запущена до конца 2019 года, составляет 18,5 миллиона тонн в год.
Обновлено в 13:05
Экономика
Задолженность по зарплате в России в марте выросла на 14,2%
Задолженность по заработной плате в России на 1 апреля 2019 года составила 2 млрд 919,7 млн рублей, что на 14,2% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:05
Экономика
Повар и уборщик вошли в топ самых востребованных профессий
Популярный интернет-сервис объявлений для работодателей и соискателей составил рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2017 и 2018 годов.
Обновлено в 20:55
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой Лиза и Гарри трогательно поздравили певицу с 70-летием
Шоумен Максим Галкин разместил в Инстаграме домашнее видео, на кадрах которого близнецы Лиза и Гарри поздравляют с днем рождения свою мама - Аллу Пугачеву, которой 15 апреля исполнилось 70 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Авто
Toyota тайно представила новую модель
Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Здоровье
За два месяца умерло на 250 сахалинцев больше, чем родилось
Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в четырех муниципальных образованиях области: Анивском, Курильском, Северо-Курильском, Южно-Курильском городских округах.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Женщина пострадала при обрушении балкона в доме в Приамурье
В поселке Прогресс Амурской область в одном из жилых домов обрушился балкон. Пострадала женщина, стоявшая на нем.
Обновлено в 06:35