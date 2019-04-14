Футбол
Ювентус – Аякс. БК Париматч: «Аякс будет бороться до конца»Букмекеры.рф 19:01
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Аякс, который состоится 16 апреля, начало в 22:00 (МСК). Первый матч между этими командами завершился ничейным результатом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Политика
Nord Stream 2 отреагировала на поправку в Газовую директиву Евросоюза
Организация Nord Stream 2 AG приняла к сведению, что страны-участницы Евросоюза одобрили поправку в Газовую директиву.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Игры
WB Games отменила релиз Mortal Kombat 11 в Украине из-за «местных законов»
Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС.
Обновлено в 18:36
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
45-летняя Кейт Мосс выходит замуж
Как сообщает Mail Online, 45-летняя звезда готовится к тому, чтобы обручиться со своим 32-летним бойфрендом Николаем фон Бисмарком.
Обновлено в 18:00
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию
Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено в 16:45
Футбол
Бывший тренер «Краснодара»: «Шапи полезнее, когда выходит на замену, таких игроков не так много»
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов проанализировал изменения, которые произошли с командой в сезоне-2018/19.
Обновлено в 18:10
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Футбол
Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор
Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 12:45
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Обновлено в 18:36
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля.
Обновлено в 15:53
Здоровье
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
На севере Москвы горит многоэтажка
В жилом доме на на севере Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Горит квартира на 7-м этаже 14-этажного дома на улице Нарвской.
Обновлено в 08:49
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28