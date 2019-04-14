Ювентус – Аякс. БК Париматч: «Аякс будет бороться до конца»Букмекеры.рф 19:01

Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Аякс, который состоится 16 апреля, начало в 22:00 (МСК). Первый матч между этими командами завершился ничейным результатом.

Ювентус – Аякс. БК Париматч: «Аякс будет бороться до конца»

Все про Спорт ру

Политика Nord Stream 2 отреагировала на поправку в Газовую директиву Евросоюза Организация Nord Stream 2 AG приняла к сведению, что страны-участницы Евросоюза одобрили поправку в Газовую директиву.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.

Шоу-бизнес 45-летняя Кейт Мосс выходит замуж Как сообщает Mail Online, 45-летняя звезда готовится к тому, чтобы обручиться со своим 32-летним бойфрендом Николаем фон Бисмарком.

Энергетика Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.

Наука В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.

Футбол Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.

Экономика Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Экономика Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.

Здоровье Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут «Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.

Футбол «Барселона» объявила заявку на ответный матч ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 апреля.

Футбол Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Политика «Новатэк» уходит из Норвегии в Россию Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.

Происшествия На севере Москвы горит многоэтажка В жилом доме на на севере Москвы произошел пожар, передает ТАСС. Горит квартира на 7-м этаже 14-этажного дома на улице Нарвской.