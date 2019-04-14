Футбол

Ювентус – Аякс. БК Париматч: «Аякс будет бороться до конца»Букмекеры.рф 19:01

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус – Аякс, который состоится 16 апреля, начало в 22:00 (МСК). Первый матч между этими командами завершился ничейным результатом.
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