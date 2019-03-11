Футбол

Дуглас Коста не сыграет за «Ювентус» против «Атлетико»REGNUM 03:45

Ювентус — Атлетико
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Ювентус»
72%Владение мячом28%
81%Процент точных передач64%
Удары в сторону ворот
Удары в створ ворот
Сейвы вратарём
Офсайды
1Угловые
Отборы1
3Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста не сможет сыграть с мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
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