Футбол
«Ювентус» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии по футболуSputnik Грузия вчера в 10:34
Биоти Мойсе Кин
|11′
Андреа Бардзальи
Леонардо Бонуччи
|25′
|25′
Брэм Нюйтинк
Николас Опоку
|27′
Йенс Стрюгер Ларсен
Биоти Мойсе Кин
|39′
|46′
Бен Уилмот
Кевин Лазанья
|50′
Игнасио Пуссетто
|53′
Николас Опоку
|62′
Хидде Тер Авест
Сандро
Эмре Джан
|67′
Блез Матюиди
|71′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
|72′
Биоти Мойсе Кин
Hans Nicolussi Caviglia
|80′
|84′
Кевин Лазанья
|61%
|Владение мячом
|39%
|87%
|Процент точных передач
|79%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|8
|7
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
1
Шченсны
4
Касерес
19
Бонуччи
24
Ругани
37
Спинаццола
23
Джан
30
Бентанкур
10
Дибала
12
Сандро
33
Бернардески
41
Caviglia
1
Муссо
87
Де Майо
5
Трост-Эконг
4
Опоку
30
Сандро
19
Ларсен
6
Фофана
15
Лазанья
90
Зегелар
23
Пуссетто
10
Де Пауль
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
Матч против "Удинизе", если говорить откровенно, "Юве" может сыграть как угодно – выиграть, проиграть или расписать ничью. В турнирной таблице ничего не поменяется. Но, больше чем уверен, нынешний чемпионат Италии подопечные Аллегри хотят завершить без поражений, сохранив "ноль" в этой графе.
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Прогноз на матч «Ювентус» - «Удинезе»: не оступится ли чемпион перед ключевым матчем в ЛЧ
Евро-футбол.рувчера в 19:29
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