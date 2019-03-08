Футбол

«Ювентус» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии по футболуSputnik Грузия вчера в 10:34

Ювентус — Удинезе
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Биоти Мойсе Кин
11′
Андреа Бардзальи
Леонардо Бонуччи
25′
25′
Брэм Нюйтинк
Николас Опоку
27′
Йенс Стрюгер Ларсен
Биоти Мойсе Кин
39′
46′
Бен Уилмот
Кевин Лазанья
50′
Игнасио Пуссетто
53′
Николас Опоку
62′
Хидде Тер Авест
Сандро
Эмре Джан
67′
Блез Матюиди
71′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
72′
Биоти Мойсе Кин
Hans Nicolussi Caviglia
80′
84′
Кевин Лазанья
Матч против "Удинизе", если говорить откровенно, "Юве" может сыграть как угодно – выиграть, проиграть или расписать ничью. В турнирной таблице ничего не поменяется. Но, больше чем уверен, нынешний чемпионат Италии подопечные Аллегри хотят завершить без поражений, сохранив "ноль" в этой графе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прогноз на матч «Ювентус» - «Удинезе»: не оступится ли чемпион перед ключевым матчем в ЛЧ

Евро-футбол.рувчера в 19:29

«Ювентус» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии по футболу

Sputnik Грузиявчера в 10:34

«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 8 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

В Германии нашли места массовой казни советских и польских граждан

Обновлено в 15:42
Происшествия

Турецких феминисток разогнали пулями и газом

Обновлено в 15:59
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Политика

Министр ВВС США уйдет в отставку

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика

Албанская православная церковь не признала «новую церковь» Украины

Священный синод автокефальной Албанской православной церкви не признал "новую церковь" Украины, свое письмо константинопольскому патриарху Варфоломею эта церковь опубликовала в пятницу.
Обновлено в 16:54
Политика

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks

Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.
Обновлено в 16:25
Политика

Почти 200 человек были задержаны во время протестов в Алжире

Сотрудники правоохранительных органов Алжира задержали 195 человек по время протестных акций.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту

Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

США пригрозили Турции «последствиями» в случае покупки С-400

Пресс-секретарь минобороны США Чарльз Саммерс заявил, что Турцию в случае получения российских зенитных ракетных систем С-400 ждут "серьезные последствия".
Обновлено в 15:59
Энергетика

Американская ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы $8 млрд

В прошлом году ConocoPhillips отсудила у Венесуэлы через арбитраж при Международной торговой палате около $2 млрд за эти активы.
Обновлено в 16:40
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 08:24
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО

Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Политика

Рейтинг доверия Путину установил антирекорд

В целом рейтинг доверия Путину соответствует новому минимуму за 13 лет, следует из данных ВЦИОМ.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях

Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.
Обновлено в 12:30
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».
Обновлено в 03:45
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Дубль Кина помог «Ювентусу» разгромить «Удинезе» в матче Серии А

Туринский "Ювентус" одержал разгромную победу над "Удинезе" в матче 27-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Обновлено в 16:33
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Мужчина поскользнулся и умер на проспекте Космонавтов

Обновлено в 11:41
Происшествия

В Москве в Серебряном бору произошел пожар

Обновлено в 16:49
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Экономика

Россиян предупредили об опасности хранения иностранной валюты дома

Известный международный консультант по финансам Исаак Беккер предупредил жителей России о рисках хранения иностранной валюты наличными.
Обновлено в 17:13
Спорт

Спринт на ЧМ уже начался, когда Павлова дарила болельщикам 💩

Васнецова с Павловой все равно пройдут путь Виктории Сливко – самой ненавидимой биатлонистки прошлого сезона.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Армия САР атаковала позиции «ан-Нусры» в Идлибе

Войска Сирийской Арабской Республики атаковали позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»11, деятельность которой запрещена на территории России, на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 16:19
Экономика

Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином

Обновлено в 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Удинезе
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Удине, в одноимённой провинции в регионе Фриули. «Удинезе» основан в 1896 году и является старейшим после «Дженоа» клубом Италии. Традиционными цветами клуба является чёрно-белая футболка, чёрные трусы и белые гетры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное