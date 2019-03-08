«Ювентус» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии по футболуSputnik Грузия вчера в 10:34

Матч против "Удинизе", если говорить откровенно, "Юве" может сыграть как угодно – выиграть, проиграть или расписать ничью. В турнирной таблице ничего не поменяется. Но, больше чем уверен, нынешний чемпионат Италии подопечные Аллегри хотят завершить без поражений, сохранив "ноль" в этой графе.

«Ювентус» - «Удинезе»: прогноз на матч чемпионата Италии по футболу

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