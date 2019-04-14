«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия 13:16

Кто бы из пары "Ювентус" - "Аякс" ни прошел в полуфинал Лиги чемпионов – эта команда будет заслуживать всяческого уважения.

Все про Спорт ру

Политика Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.

Кино Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.

Общество Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.

Происшествия Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Мужа Ксении Бородиной прооперировали На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.

Армия и оружие В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Политика Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.

Футбол Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор Как стало известно Sport24.ru, руководство «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после поражения от «Ростова» в 23-м туре российской Премьер-лиги.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Шоу-бизнес Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Экономика Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2» Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Хоккей Шестеркин и Кравцов подпишут контракты с «Нью-Йорк Рейнджерс» Вратарь СКА Игорь Шестеркин и нападающий "Трактора" Виталий Кравцов согласовали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".

Общество Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.

Общество Шведская журналистка признала русский язык непостижимым Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Технологии Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.