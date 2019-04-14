Футбол

«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия 13:16

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Кто бы из пары "Ювентус" - "Аякс" ни прошел в полуфинал Лиги чемпионов – эта команда будет заслуживать всяческого уважения.
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Ювентус - Аякс ~ прогноз на ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов: гости сотворят очередную сенсацию?

Sport-place07:39

«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Sputnik Грузия13:16

«Ювентус» — «Аякс», 16 апреля 2019, прогноз на матч Лиги чемпионов

Чемпионат05:30

Ювентус – Аякс. Георгий Черданцев ставит на выход итальянцев в полуфинал

Букмекеры.рф17:01

«Ювентус» — «Аякс». Прогноз (к. 2.50) и ставки на ЛЧ 16.04.2019

LiveSport.ru03:00

«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?

Все про Спорт рувчера в 11:36
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
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Появилось видео пожара внутри собора Парижской Богоматери

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Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
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Руководство «Спартака» провело с Кононовым жесткий телефонный разговор

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