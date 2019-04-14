«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия 13:16

Первый матч между "Юве" и "Аяксом" неделю назад завершился вничью 1:1. Хотя, чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону.

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Спорт Ралли-рейд «Дакар-2020» пройдет в Саудовской Аравии Ралли-рейд «Дакар» в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает МИР 24. На протяжении 10 лет гонки проходили в странах Латинской Америки.

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.

Политика Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.

Футбол Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.

Происшествия Десять человек пострадали при наезде автобуса на стену в Москве Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы, в результате десять человек получили травмы, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

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Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Экономика «Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США Компания "Русал" договорилась с производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries (США) о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности, свидетельствует сообщение на официальном сайте компании.

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Шоу-бизнес Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.

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Происшествия Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

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Армия и оружие На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя.

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