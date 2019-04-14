«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия 13:16

Первый матч между "Юве" и "Аяксом" неделю назад завершился вничью 1:1. Хотя, чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону.

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Происшествия Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.

Здоровье Фонд «Подсолнух» проводит Неделю первичных иммунодефицитов Фонд "Подсолнух" в апреле проводит мероприятия в рамках всемирной Недели первичных иммунодефицитов (ПИД), сообщает пресс-служба организации.

Финансы Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Шоу-бизнес Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей 21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Рейсовый автобус въехал в стену в Москве Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Политика Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.

Экономика Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.

Хоккей Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Экономика Фондовый рынок США прекратил падение Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.

Здоровье В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.

Происшествия В Ростове экстренно сел самолет из Москвы Пассажирский самолет внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании, которой принадлежит борт.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Здоровье Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.

Армия и оружие Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.

Экономика Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.