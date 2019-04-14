Футбол

«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАSputnik Грузия 13:16

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Первый матч между "Юве" и "Аяксом" неделю назад завершился вничью 1:1. Хотя, чаша весов могла склониться как в одну, так и в другую сторону.
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«Ювентус» - «Аякс»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

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«Ювентус» — «Аякс». Прогноз (к. 2.50) и ставки на ЛЧ 16.04.2019

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«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?

Все про Спорт рувчера в 11:36
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