Футбол
Ювентус - Аякс: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 19:00
Во вторник определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2018/19. "Ювентус" сыграет с "Аяксом" после ничьей 1:1. "Старая синьора" считается фаворитом в этой паре и с Роналду в составе имеет все шансы выбить амстердамцев из турнира.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Политика
В США намерены опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля
Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 12:07
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:36
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено в 22:02
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала, как выглядит после родов
Фанаты поразились: выглядит Саша просто прекрасно.
Обновлено в 20:30
Здоровье
«Ограничение вызвало нездоровый ажиотаж». Как участники рынка оценивают новый порядок работы медсестер в косметологии
В проекте документа речь идет о том, что необходимо и внутри легальной отрасли навести некий порядок, в том числе в полномочиях медсестры по косметологии.
Обновлено в 08:09
Музыка
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве
Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Павильон с опасной шаурмой закрыли в Кемерове
Роспотребнадзор провел проверку работ павильона по изготовлению шаурмы и обнаружил грубые нарушения санитарных правил.
Обновлено в 21:50
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено в 13:30
Экономика
Часть россиян могут освободить от НДФЛ
Граждан России с низкой заработной платой могут освободить от выплат НДФЛ (налога на доходы физических лиц), сообщают «Известия» со ссылкой на комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 01:52
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» провел в Японском море учебные стрельбы
Крейсер "Варяг" отработал в Японском море ведение боевых действий.
Обновлено в 22:12
Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Культура
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
Обновлено в 02:55
Авто
Международный автосалон пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля
Международная автовыставка пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля, где будут представлены достижения автомобильной промышленности, от производителей из разных стран, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Ситуация обостряется: Лукашенко грозит Москве
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит российской нефти, заявив о необходимости срочного ремонта нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 22:30
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛ
Обновлено в 16:50
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Четырнадцать человек погибли при столкновениях в суданском лагере
Жертвами столкновений в лагере для перемещенных лиц в суданском регионе Дарфур погибли 14 человек, сообщает суданское государственное агентство SUNA.
Обновлено в 21:08