Футбол

Ювентус - Аякс: где смотреть матчЕвро-футбол.ру 19:00

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Во вторник определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2018/19. "Ювентус" сыграет с "Аяксом" после ничьей 1:1. "Старая синьора" считается фаворитом в этой паре и с Роналду в составе имеет все шансы выбить амстердамцев из турнира.
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Лига чемпионов. Ювентус – Аякс. Юрий Розанов: «В победе Юве я даже не сомневаюсь»

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Ювентус - Аякс: где смотреть матч

Евро-футбол.ру19:00

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Ювентус - Аякс ~ прогноз на ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов: гости сотворят очередную сенсацию?

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«Ювентус» — «Аякс». Прогноз (к. 2.50) и ставки на ЛЧ 16.04.2019

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«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?

Все про Спорт рувчера в 11:36
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Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.
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В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
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В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено в 22:02
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Фанаты поразились: выглядит Саша просто прекрасно.
Обновлено в 20:30
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«Ограничение вызвало нездоровый ажиотаж». Как участники рынка оценивают новый порядок работы медсестер в косметологии

В проекте документа речь идет о том, что необходимо и внутри легальной отрасли навести некий порядок, в том числе в полномочиях медсестры по косметологии.
Обновлено в 08:09
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Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
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Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
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Обновлено в 00:00
Происшествия

Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Павильон с опасной шаурмой закрыли в Кемерове

Роспотребнадзор провел проверку работ павильона по изготовлению шаурмы и обнаружил грубые нарушения санитарных правил.
Обновлено в 21:50
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

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Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
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Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

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Обновлено в 13:30
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Часть россиян могут освободить от НДФЛ

Граждан России с низкой заработной платой могут освободить от выплат НДФЛ (налога на доходы физических лиц), сообщают «Известия» со ссылкой на комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 01:52
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Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» провел в Японском море учебные стрельбы

Крейсер "Варяг" отработал в Японском море ведение боевых действий.
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Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
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Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием

В этот понедельник, 15 апреля, свой 70-й день рождения празднует народная артистка СССР, всеми любимая певица Алла Борисовна Пугачева.
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Авто

Международный автосалон пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля

Международная автовыставка пройдет в Шанхае с 18 по 25 апреля, где будут представлены достижения автомобильной промышленности, от производителей из разных стран, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:16
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«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
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Ситуация обостряется: Лукашенко грозит Москве

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На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
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Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

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Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

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Армия и оружие

Четырнадцать человек погибли при столкновениях в суданском лагере

Жертвами столкновений в лагере для перемещенных лиц в суданском регионе Дарфур погибли 14 человек, сообщает суданское государственное агентство SUNA.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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