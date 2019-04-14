Футбол

Ювентус - Аякс: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:00

Ювентус — Аякс
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
Во вторник определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2018/19. "Ювентус" сыграет с "Аяксом" после ничьей 1:1. "Старая синьора" считается фаворитом в этой паре и с Роналду в составе имеет все шансы выбить амстердамцев из турнира.
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