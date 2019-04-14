Футбол
Ювентус - Аякс: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:00
Во вторник определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2018/19. "Ювентус" сыграет с "Аяксом" после ничьей 1:1. "Старая синьора" считается фаворитом в этой паре и с Роналду в составе имеет все шансы выбить амстердамцев из турнира.
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Лига чемпионов. Ювентус – Аякс. Юрий Розанов: «В победе Юве я даже не сомневаюсь»
Букмекеры.рфвчера в 21:03
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
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