Ювентус - Аякс: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:00

Во вторник определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов сезона 2018/19. "Ювентус" сыграет с "Аяксом" после ничьей 1:1. "Старая синьора" считается фаворитом в этой паре и с Роналду в составе имеет все шансы выбить амстердамцев из турнира.

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Экономика Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.

Происшествия Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Политика Подсчитано число переехавших в Россию украинцев после 2014 года Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в России.

Кино Мединский посмотрел «Игру престолов» и заговорил о мировом уровне российских сериалов Министр культуры России Владимир Мединский после просмотра первого эпизода финального сезона «Игры престолов» заявил, что через четыре-пять лет российские сериалы достигнут мирового уровня.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.

Политика NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.

Общество Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Транспорт В России намерены организовать платные перекрестки В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".

Политика В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Экономика Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Экономика Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.

Политика NYT: конгресс проверит финансы Трампа, чтобы найти его связи с Россией Демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Финансы Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.

Политика Опрос показал отношение россиян к Ассанжу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.