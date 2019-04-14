Футбол
«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?Все про Спорт ру вчера в 11:36
В первом матче «Ювентус» и «Аякс» сыграли вничью, но сможет ли «старая синьора» обыграть соперника 16 апреля на своем поле – ответит наш прогноз.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Музыка
Грузинский священник сорвал уличный концерт Гребенщикова
Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом
В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
Обновлено в 09:56
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Сегодня Алла Борисовна Пугачева отмечает 70-летие. С днем рождения певицу поздравил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 02:40
Футбол
«МЮ» собирается назначить Погба капитаном команды
Обновлено в 09:27
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Xiaomi показал народный флагман Redmi
Ранее в сеть попала информация, что флагман Redmi оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.
Обновлено в 05:58
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Политика
В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы
Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 08:52
Технологии
Исследовательский реактор в Египте получит ядерное топливо из России
Топливо предназначено для реактора ETRR-2, распложенного в национальном Центре ядерных исследований в городе Иншас.
Обновлено в 05:51
Авто
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового внедорожника GLB.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию
Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Экономика
Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»
Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
Обновлено в 08:15
Авто
Volkswagen презентовал три новых кроссовера
В преддверии Шанхайского автосалона немецкий концерн Volkswagen представил сразу три своих новых автомобиля из сегмента SUV.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Петербурге пьяный посетитель избил сотрудников Пушкинского дома
В Петербурге мужчина средних лет напал на сотрудников Института русской литературы РАН, иногда это учреждение называют Пушкинский дом.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Летчики авиагруппы «Беркуты» начали обучать молодых пилотов на Ми-28УБ
Пилоты армейской авиации из состава пилотажной группы «Беркуты» приступили к обучению молодых пилотов на вертолетах Ми-28УБ с двойной системой управления, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Уфе педофил 6 лет насиловал девочку и порно снимал
В Уфе педофил на протяжении многих лет насиловал малолетнюю девочку и снимал данное действие.
Обновлено в 09:14
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей
Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков
Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Спорт
Ралли «Дакар» перенесли из Южной Америки в Саудовскую Аравию
С самого первого старта в 1978 году и до 2009-го гонка проходила по территории Африки и заканчивалась в столице Сенегала Дакаре.
Обновлено в 10:01
Хоккей
Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Ранее ТАСС сообщил, что Гусев и защитник Владислав Гавриков приняли квалификационные предложения от СКА, а клуб разрешил им расторгнуть контракты до 30 апреля, оставив у себя права на игроков в КХЛ.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40