«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?Все про Спорт ру вчера в 11:36

В первом матче «Ювентус» и «Аякс» сыграли вничью, но сможет ли «старая синьора» обыграть соперника 16 апреля на своем поле – ответит наш прогноз.

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«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?

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