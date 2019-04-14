Футбол

«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?Все про Спорт ру вчера в 11:36

Ювентус — Аякс
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Ювентус»
В первом матче «Ювентус» и «Аякс» сыграли вничью, но сможет ли «старая синьора» обыграть соперника 16 апреля на своем поле – ответит наш прогноз.
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«Ювентус» — «Аякс», 16 апреля 2019, прогноз на матч Лиги чемпионов

Чемпионат05:30

Ювентус - Аякс ~ прогноз на ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов: гости сотворят очередную сенсацию?

Sport-place07:39

«Ювентус» - «Аякс»: есть ли смысл ждать сенсации?

Все про Спорт рувчера в 11:36

«Ювентус» — «Аякс». Прогноз (к. 2.50) и ставки на ЛЧ 16.04.2019

LiveSport.ru03:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
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В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
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Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»

Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
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Volkswagen презентовал три новых кроссовера

В преддверии Шанхайского автосалона немецкий концерн Volkswagen представил сразу три своих новых автомобиля из сегмента SUV.
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В Уфе педофил на протяжении многих лет насиловал малолетнюю девочку и снимал данное действие.
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Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
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Скончался бывший хоккеист сборной России Дмитрий Набоков

Бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков умер в возрасте 42 лет в Новосибирске.
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Ралли «Дакар» перенесли из Южной Америки в Саудовскую Аравию

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