Пресс-служба московского "Динамо" сообщила о том, что клуб подписал Артура Юсупова, который защищал цвета команды с 2009 по 2015 год.

Спорт день за днем

Политика Политика Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Ростовской области взорвался газ Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.

Экономика Экономика Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.

Происшествия Происшествия Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Общество Общество В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров В России хотят ввести автомобильные номера зеленого цвета — такие знаки появятся у электромобилей, чтобы подчеркнуть их экологичность.

Энергетика Энергетика Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия Происшествия В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 в Иране В интернете появилась видеозапись с места крушения грузового Boeing 707 под Тегераном.

Происшествия Происшествия В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Политика Политика Лукашенко призвал урегулировать «недоразумение» в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к скорейшему урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.

Политика Политика Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Общество Общество Фотография яйца побила рекорд Instagram по лайкам Публикация набрала уже более 25 млн лайков, обойдя предыдущего рекордсмена — снимок новорожденной дочери модели Кайли Дженнер, который собрал 18 млн отметок "Мне нравится". https: / / www.instagram.com / p / BsOGulcndj - / Пост с куриным яйцом появился в соцсети 5 января.

Происшествия Происшествия Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры Квартира находится в собственности у бабушки, она, как собственница, имеет право выселять людей, с этой целью она обратилась в суд.

Политика Политика Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки Генпрокуратура отказалась поддержать законопроекты о фейковых новостях и об ответственности за оскорбления представителей и символов власти в интернете.

Происшествия Происшествия Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.

Гаджеты Гаджеты Новый бюджетный смартфон Samsung появится сначала на индийском рынке Компания Samsung планирует выпустить серию бюджетных смартфонов, которые появятся сначала в Индии, а потом поступят на другие рынки.

Происшествия Происшествия Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.

Происшествия Происшествия Депутаты предложили способ избежать взрывов газа в жилых домах Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на «Известия», глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предложила путь борьбы со взрывами газа в жилых домах.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Авто Авто Российский авторынок серьезно вырос в 2018 году По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за минувшие 12 месяцев выросли сразу на 12,8% и достигли цифры в 1 800 591 реализованный экземпляр.

Происшествия Происшествия Медведев потребовал проанализировать ситуацию в сфере газоснабжения

Происшествия Происшествия Охрана бездействовала при нападении на мэра Гданьска Мэр жив, но находится в критическом состоянии. Врачи Гданьска опасаются делать прогнозы и говорят, что все решится в ближайший день.

Экономика Экономика Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Технологии Технологии В России создадут аналог LinkedIn На базе ресурса "Работа в России" планируют создать аналог социальной сети LinkedIn.

Космос Космос Возможной причиной сбоя радиотелескопа «Спектр-Р» названа радиация

Происшествия Происшествия Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.

Происшествия Происшествия В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.

Политика Политика Трамп отверг обвинения в работе на Кремль Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в нефтяной сфере противоречит интересам России, и он не работает на Кремль.

Политика Политика Главу администрации Порошенко могут уволить за неверие в победу шефа Глава администрации президента Украины Игорь Райнин после заявления о бесперспективности Петра Порошенко остаться президентом после выборов находится под угрозой увольнения, сообщил источник в правительственных кругах.