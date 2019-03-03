Футбол
Юсупов попал в старт «Динамо» на матч с «Уфой»Матч ТВ 02:35
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:19, Ашберн
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян
Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 05:59
Космос
Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКС
К Международной космической станции (МКС) пристыковался первый частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon), трансляция велась на сайте Space X.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Происшествия
На МКАД столкнулись около 40 автомобилей
На 59-м километре МКАД из-за сильного гололеда столкнулись 38 автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Пожар на судне на юге Москвы потушен
Пожар на судне площадью 200 кв. м на юге Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 06:19
Политика
В МГУ задумали устроить «Первые Скрипальские чтения»
В МГУ собираются устроить научную конференцию, приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Обновлено в 07:43
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса "отмечает" годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Енисей» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину
Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Общество
Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений
Правительство Гайаны намерено принять любые меры, вплоть до закрытия, против компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), принадлежащей Rusal, рассказал министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн, передает местное издание Demerara Waves.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ).
Обновлено в 08:02
Происшествия
Суд продлил арест капитану судна РФ, протаранившего мост в Пусане
Суд города Пусан продлил арест капитану российского судна Seagrand, которое врезалось в мост в южнокорейском порту.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Политика
Во Львове снесли стелу Монумента Славы
Во Львове в ночь на 3 марта снесли 30-метровую стелу Монумента Славы, сообщает агентство УНН.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин: чем сложнее обстановка, тем больше будет спортивных событий в России
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Обновлено в 07:56
Футбол
«Динамо» выиграло у «Уфы» благодаря голу в добавленное время
Местная "Уфа" принимала московское "Динамо" и проиграло 1:2. Динамовцы провели победный мяч на четвертой добавленной минуте.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В Индии начал работу завод по производству автоматов Калашникова
Напомним, что ранее индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве писала, что соглашение между Россией и Индией о производстве 750 тыс. автоматов Калашникова оценивается в $1,7 млрд.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
The National Interest оценил российский автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Борисов напомнил, что Арктика является сферой военных интересов России
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов напомнил, что Арктика является сферой военных интересов России.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Травмированный форвард «Спартака» больше не сыграет в серии против СКА
Нападающий московского "Спартака" Каспарс Даугавиньш, получивший травму в третьем матче серии плей-офф КХЛ против СКА, больше не поможет "красно-белым" в играх с клубом из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:30
Общество
Александр Беглов: социальная карта начнет действовать уже в этом году
«Правительство должно создать необходимые условия, чтоб человек получал на эту социальную карту все льготы, которые ему полагаются - и федеральные, и региональные», - сказал Беглов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
На людей рухнул козырек в Новосибирске
Инцидент произошел на входе в банкетный зал на улице Пермитина. Отмечается, что козырек рухнул после падения глыбы льда с крыши.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о стягивании сил ВСУ в район Горловки
Вооруженные силы Украины стягивают силы в район неподконтрольного Киеву города Горловка.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь погорельцам
Обновлено в 07:06
Культура
Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной
Обновлено в 07:40