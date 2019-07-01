с чего всё началось

Арбитры комиссии по корпоративной этике при РСПП пришли к выводу о личной заинтересованности автора заявления в ФСБ по делу Майкла Калви акционера «Восточного» Шерзода Юсупова в уголовном преследовании основателя Baring Vostok, господин Юсупов не согласился с решением арбитров и обвинил их в давлении на следствие.

Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Майкла Калви

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.

Общество Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

Энергетика ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Наука Машинное обучение предсказало изменения в кишечном микробиоме человека Исследователи предложили новый метод регрессии, который позволяет предсказывать изменения в составе кишечного микробиома человека на основе данных о микробиоме в прошлом.

Культура На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.

Общество Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.

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Футбол Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны» Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.

Наука Терраформирование Земли: книга о том, как жизнь сделала планету обитаемой В познавательных фильмах или поверхностных книгах об эволюции жизни на Земле вы часто встретите рассказы о том, что климат стал холоднее или суше, поменялся состав атмосферы, и это повлияло на мир живого.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.

Происшествия В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.

Кино Netflix показал первые кадры «Ведьмака» Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Общество Астрономы пообещали жителям западного полушария Земли затмение Солнца Жители западного полушария Земли смогут 2 июля наблюдать полное солнечное затмение. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.