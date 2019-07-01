Происшествия

Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Майкла КалвиКоммерсантъ 19:33

Арбитры комиссии по корпоративной этике при РСПП пришли к выводу о личной заинтересованности автора заявления в ФСБ по делу Майкла Калви акционера «Восточного» Шерзода Юсупова в уголовном преследовании основателя Baring Vostok, господин Юсупов не согласился с решением арбитров и обвинил их в давлении на следствие.
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с чего всё началось
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила
 о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
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